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Виллы с садом в Castalla, Испания

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2 объекта найдено
Вилла с парковкой, с террасой, с садом в Castalla, Испания
Вилла с парковкой, с террасой, с садом
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI3985 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 13…
$325,371
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Вилла с парковкой, с террасой, с садом в Castalla, Испания
Вилла с парковкой, с террасой, с садом
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Великолепная вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI115448 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
$325,371
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