Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Cassa de la Selva
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Продажа домов с террасой в Cassa de la Selva, Испания

3 объекта найдено
Вилла с террасой, с садом, с парком в Cassa de la Selva, Испания
Вилла с террасой, с садом, с парком
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 25 м²
Каталонский фермерский дом 17 века, расположенный между Ллагостера и Касса-де-ла-Сельва, на …
$1,73 млн
Оставить заявку
Дом 9 спален в Cassa de la Selva, Испания
Дом 9 спален
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 50 м²
Отличная возможность приобрести по цене вне рынка фермерский дом в состоянии полной реставра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 6 спален в Cassa de la Selva, Испания
Дом 6 спален
Cassa de la Selva, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 25 м²
С обширной фермой в 25 га земли, из которых 11 га леса и 14 га полностью огорожены и разгран…
$2,84 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов