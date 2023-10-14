Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Канарские острова
  5. Коттеджи

Коттеджи с видом на море на Канарских островах, Испания

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни в Валенсия, Испания
Квартира 2 спальни
Валенсия, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 202 м²
Продается квартира в самом сердце Валенсии. Квартира, которая по своим характеристикам похож…
€268,322
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,03 млн
Квартира 3 спальни с мебелью в Испания, Испания
Квартира 3 спальни с мебелью
Испания, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€450,000
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с энергетическим сертификатом в Бенитачель, Испания
Квартира 2 спальни с ванной, с общественным бассейном, с энергетическим сертификатом
Бенитачель, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
Двуспальные квартиры на севере Коста Бланке Панорамный вид на горы. Квартира с мебелью
€111,214
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Фуэнхирола, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Фуэнхирола, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Квартиры в отличном месте с уникальным видом на Средиземное море в Михас Коста Квартиры имею…
€979,334
Бунгало 3 спальни с кондиционером, в хорошем состоянии, с кладовой в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни с кондиционером, в хорошем состоянии, с кладовой
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Современное бунгало в отличном состоянии на продажу в закрытом комплексе с парковкой и двумя…
€199,605
Пентхаус 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Пентхаус 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 4
КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКЕ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ РЯДОМ С МОРЕМ Новый жилой комплекс из 32 квартир с 2 и…
€375,842
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Валенсия, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Валенсия, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Квартиры в красивом жилом комплексе Жилой комплекс Villamartin Residential Gardens состоит и…
€278,036
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Торревьеха, Испания
Пентхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
ДВУХУРОВНЕВЫЙ ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В PUNTA PRIMA. ПЕНТХАУС НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ МОРЯ В Р…
€637,231
Вилла 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Продается стильный, красивый, качественный дом в Полопе. Площадь дома - 127 м кВ, площадь уч…
€407,163
Вилла 3 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Вилла 3 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
Этаж 1
НОВЫЕ СМЕЖНЫЕ ВИЛЛЫ В ПОЛОПЕ Красивые смежные двухэтажные виллы в Полопе с видом на море и …
€306,416
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Количество этажей 24
Квартиры с Видом на Море Рядом с Пляжем в Бенидорме, Коста-Бланка Эти квартиры расположены в…
€299,923

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти