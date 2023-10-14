Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Канарские острова
  5. Шале

Шале с видом на горы на Канарских островах, Испания

Шале В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 спальни в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ГОРАДАДА~ ~ Новый жилой комплекс в современном стиле сост…
€315,085
Квартира 2 спальни в Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Квартира 2 спальни
Вега-Баха-дель-Сегура, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€242,990
Квартира 2 спальни в Гуардамар, Испания
Квартира 2 спальни
Гуардамар, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Продаётся aпартамент в Гуардамаре в районе Guardamar Playa, располагается на 1 этаже. Общая …
€157,959
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 82 м²
Новое строительство в нескольких минутах от пляжа состоит из 58 квартир с 2, 3 и 4 спальнями…
€355,784
Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods в Rojales, Испания
Вилла 2 спальни с кондиционером, с террасой, с White goods
Rojales, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Различные модели домов на выбор. Комплекс расположен на самом престижном поле для гольфа в …
€243,479
Пентхаус 2 спальни в Торревьеха, Испания
Пентхаус 2 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ТОРРЕВЬЕХЕ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ~ ~ Новостройка в Торревьехе, расположенная всего …
€304,980
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Продается вилла в Сьюдад Кесада, Аликанте, Коста Бланка. Дом расположен на участке площадью …
€563,926
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Виллы в новом жилом комплексе в Сьюдад Кесада. 4 спальни и 3 ванные комнаты, кухня открытог…
€650,732
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером в Estepona, Испания
Квартира 2 спальни с мебелью, с лифтом, с кондиционером
Estepona, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€158,000
Вилла 4 спальни с личным бассейном в Playa Flamenca I, Испания
Вилла 4 спальни с личным бассейном
Playa Flamenca I, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 248 м²
Роскошная вилла на поле для гольфа Лас-Рамблас на продажу Роскошная вилла …
€467,643
Таунхаус 3 спальни в Rojales, Испания
Таунхаус 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ВИЛЛЫ В CIUDAD QUESADA !!!~ ~ Новый жилой комплекс, состоящий из 36 двухква…
€318,889
Дом 4 спальни с садом, с Pool, с terrassa в Cabrera de Mar, Испания
Дом 4 спальни с садом, с Pool, с terrassa
Cabrera de Mar, Испания
Количество спален 4
Площадь 454 м²
  Вилла расположена в живописной урбанизации Санта Елена рядом с пляжем. Побережье Коста Б…
€1,41 млн

Параметры недвижимости на Канарских островах, Испания

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти