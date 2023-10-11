Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Campo de Gibraltar
  5. Студии

Квартиры-студии с видом на море в Campo de Gibraltar, Испания

Студия В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в San Javier, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
San Javier, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Комплекс в новом жилом районе, состоящем всего из 12 двухквартирных домов на одном этаже, ра…
€263,003
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря в Orihuela, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, у моря
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Продается террасный дом в Вильямартине, Коста Бланка, Аликанте. Жилой, состоящий из 25 вилл …
€308,250
Дом 3 спальни в Испания, Испания
Дом 3 спальни
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Новые виллы в жилом районе в Пинар де Камповерде.В виллах есть 3 спальни, 3 ванные комнаты,…
€493,501
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Pilar de la Horadada, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры на продажу Пилар де ла Орадада, Коста Бланка Эксклюзивная резиденция, где дизайн и …
€298,827
Квартира 2 спальни с бассейном в Испания, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 2
Площадь 113 м²
Добро пожаловать в этот потрясающий комплекс из 15 домов, расположенных на 5 этажах, с допо…
€394,781
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
€303,329
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с кладовой в Santa Pola, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с садом, с кладовой
Santa Pola, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВЫЕ КВАРТИРЫ В ГРАН АЛАКАНТ Новое строительство 120 квартир в Гран-Алакант. Жилой комплекс…
€238,588
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с садом в Rojales, Испания
Вилла 4 спальни с мебелью, с террасой, с садом
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 236 м²
Отдельностоящая вилла в Сьюдад-Кесада.В собственности есть участок площадью 684 м2 и большой…
€593,557
Квартира 2 спальни в Коста-Брава, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Брава, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Новый жилой комплекс расположен в спокойном районе курорта Плайя-де-Аро с развитой ин…
€300,216
Дом 4 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 4
Площадь 194 м²
Красивая вилла расположенная в жилом районе в урбанизации Sierra Cortina в Финестрате. Пляж…
€1,38 млн
Квартира 2 спальни в Коста-Бланка, Испания
Квартира 2 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
€168,908
Вилла 5 спален с видом на море, с личным бассейном в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 5 спален с видом на море, с личным бассейном
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Продается красивая вилла с большим участком и частичным видом на море в Кабо Роиг …
€922,029

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти