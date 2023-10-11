ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Campo de Gibraltar
Студии
Квартиры-студии с видом на горы в Campo de Gibraltar, Испания
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Mil Palmeras, Испания
4
3
184 м²
Лос-Альтос - это идеальное место для людей, ценящих спокойствие и тишину. Одновременно здесь…
€264,839
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Finestrat, Испания
3
3
145 м²
РОСКОШНАЯ ВИЛЛА В ЭКСКЛЮЗИВНОЙ УРБАНИЗАЦИИ РЯДОМ С БЕНИДОРМОМ~ ~ Высоко стоящая вилла, предл…
€790,545
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
3
2
98 м²
€246,845
Рекомендовать
Дом 5 спален
Коста-Бланка, Испания
5
5
408 м²
€2,02 млн
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Formentera del Segura, Испания
4
2
114 м²
1/1
Представляем одноэтажную виллу от застройщика на побережье Средиземного моря.Одноэтажная вил…
€431,900
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни
Pilar de la Horadada, Испания
3
2
116 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ПЕДРО-ДЕЛЬ-ПИНАТАР~ ~ Эти потрясающие просторные виллы были тщательно спро…
€260,415
Рекомендовать
Вилла 1 спальня
Los Balcones, Испания
1
1
51 м²
Продаётся дом в Ориуэла Косте в районе Las Mimosas. Общая площадь 51.00 м2, дом 1984 года по…
€111,159
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с тренажерным залом, у моря
Дения, Испания
2
2
69 м²
Квартиры на продажу в Дении, Коста Бланка Эксклюзивное продвижение с непревзойденными качест…
€289,959
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с гаражом, с садом
Arona, Испания
3
3
275 м²
Продается трехэтажная фешенебельная вилла в Лос Кристианос. Общая площадь составляет 335м…
€573,605
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с лифтом, с террасой
Гуардамар, Испания
2
2
106 м²
Апартаменты в Guardamar del Segura, 2 спальни, 106 м2 - PMH117969 2 спальни, 2 ванные комнат…
€259,369
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Аликанте, Испания
3
2
122 м²
5
Квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенная в Плайя-де-Сан-Хуан! Полная есте…
€453,288
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Испания, Испания
5
356 м²
На продажу предлагается роскошная вилла расположенная в Коста-Бланке, Испания. Вилла нах…
€1,84 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания
с бассейном
у моря
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL