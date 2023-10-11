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Земельные участки с видом на море в Campo de Gibraltar, Испания

1 объект найдено
Земельные участки 6 спален с видом на море, с гаражом, с видом на горы в San Roque, Испания
Земельные участки 6 спален с видом на море, с гаражом, с видом на горы
San Roque, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 314 м²
На улице Маравильяс, в самой высокой точке в ​​La Reserva de Sotogrande, рядом с натуральной…
€1,000,000
Realting.com
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