Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Campo de Gibraltar
  5. Дуплексы

Дуплексы с видом на горы в Campo de Gibraltar, Испания

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Испания, Испания
Дом с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Испания, Испания
Предлагается вашему вниманию красивый дом на Средиземноморском побережье на одном из лучш…
€3,47 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бенидорм, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бенидорм, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 4/3
Отдельная Вилла с Бассейном и Уникальным Видом на Море в Бенидорме Вилла расположена в Бенид…
€1,93 млн
Квартира в Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Квартира
Area metropolitana de Madrid y Corredor del Henares, Испания
Площадь 143 м²
Особняк, расположенный перед парком Ретиро, полностью реконструируется, уважая и заботясь о…
€1,48 млн
Квартира 3 спальни в Торревьеха, Испания
Квартира 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С БУНГАЛО В ЛОС БАЛКОНЕС, ТОРРЕВЬЕХА~ ~ Новый жилой комплекс с великоле…
€234,350
Бунгало 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами в Los Balcones, Испания
Бунгало 2 спальни с террасой, с общественным бассейном, рядом с магазинами
Los Balcones, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 136 роскошных домов, построенных из высококачественных ма…
€243,562
Вилла 5 спален с лифтом, с двором в Торревьеха, Испания
Вилла 5 спален с лифтом, с двором
Торревьеха, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 670 м²
Предлагаем вам приобрести большую фешенебельную виллу в Торревьехе. Это средиземноморское по…
€1,02 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Estepona, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Estepona, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 4
Первоклассные Апартаменты с Окнами на Юг и Просторной Террасой в Эстепоне, Малага Первокласс…
€348,086
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Altea, Испания
Вилла 10 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Altea, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 767 м²
ОписаниеНепревзойденный по роскоши, ЛЮКС-Комплекс из двух Вилл, в престижном жилом районе Al…
€5,96 млн
Вилла 3 спальни в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
Этаж 1
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном м…
€450,207
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 236 м²
€427,051
Вилла 3 спальни с террасой в Cabo Roig, Испания
Вилла 3 спальни с террасой
Cabo Roig, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Великолепный таунхаус с отдельной квартирой в Ла Флорида. Дом включает в себя учас…
€213,519
Дом 4 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Дом 4 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Красивая и уютная вилла в закрытом сообществе Las Lomas de la Quinta, Бенахавис. Дом и…
€1,21 млн

Параметры недвижимости в Campo de Gibraltar, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти