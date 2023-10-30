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Отели в Campo de Gibraltar, Испания

коммерческая недвижимость
9
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1 объект найдено
Отель 7 спален с кондиционером, с водоснабжением, с Storeroom в Тарифа, Испания
Отель 7 спален с кондиционером, с водоснабжением, с Storeroom
Тарифа, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 160 м²
€450,000
Realting.com
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