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Таунхаусы с гаражом в Cambrils, Испания

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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Cambrils, Испания
Таунхаус 5 комнат со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Cambrils, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
The architecture combines the simplicity of the design; Large windows open and allow interio…
$710,365
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