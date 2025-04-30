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Виллы с террасой в Кальпе, Испания

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21 объект найдено
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Luxury villa in Canuta Ifach, Calpe, Costa Blanca North This magnificent property, spanning …
$1,26 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Представляем вам уникальное шале со своим большим участком площадью 1995 м2 . В одной из луч…
$965,184
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Эти двухэтажные современные виллы, расположенные на независимых участках в Кальпе, тщательно…
$890,461
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MENINA GROUP
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 448 м²
Villa project for sale in Calpe, Costa Blanca The house is built on one floor, which makes t…
$894,172
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Престижный район города Кальпе. Вилла расположена всего в 900м к пляжу и видами на море.  По…
$1,94 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
New build villa in Calpe, Costa Blanca The house has been planned on one floor, which makes …
$926,885
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Живой проект на участке площадью 1000 м2 с современным дизайном и разбросанным по двум этажа…
$1,08 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 456 м²
Недавно построенная роскошная вилла с фантастическим видом в Кальпе. Эта впечатляющая вилла …
$2,00 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Всего в 1,5 км от пляжа Ла Фосса в Кальпе эти современные виллы прекрасно оборудованы. Эта в…
$1,03 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
$1,71 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
MENINA GROUP представляет эту большую роскошную виллу всего в 1200 метрах от пляжа Ла Фустер…
$2,45 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Эта фантастическая новая вилла использует авангардный дизайн и высококачественные строительн…
$1,67 млн
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Project of villa in Calpe, Costa Blanca This magnificent residence is spread over two floors…
$2,07 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
$1,85 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
На продаже вилла на большом зеленом участке земли, 12.000м2. Кальпе Просторные комнаты, клас…
$2,17 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Эта красивая вилла с прекрасным панорамным видом на море и символический Пеньон-де-Ифач пост…
$704,910
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Современная вилла недалеко от пляжа в Кальпе. Очаровательная полностью отремонтированная вил…
$845,892
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
In one of the best urbanizations in Calpe (Empedrola II) this villa is located on a flat plo…
$970,262
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MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
На продаже вилла на участке 1000м2.  Площадь дома 380м2 Шикарные виды на море и горы. Класси…
$1,19 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Luxury villa project in Calpe on a plot with fantastic views of the sea and the mountains. W…
$2,06 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Шикарная вилла 530м2 с видами на море. Сдана в 2021 году. Высокое качество строительства, пр…
$2,15 млн
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