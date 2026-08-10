Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кальпе
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Бассейн

Виллы с бассейном в Кальпе, Испания

;
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с собственной террасой на крыше, гаражом, бассейном коммуны и спортивной …
$533,543
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Эксклюзивная вилла в престижном районе рядом с пляжем с частным бассейном, просторной террас…
$1,01 млн
НДС
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ЛЮКСУС ХОУМС ИНТЕРНЕШНЛ
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти