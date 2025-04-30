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Виллы с садом в Кальпе, Испания

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4 объекта найдено
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Представляем вам уникальное шале со своим большим участком площадью 1995 м2 . В одной из луч…
$965,184
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Комфортабельная вилла в Кальпе, Испания - SSP119542 3 спальни, 5 ванных комнат. Площадь ковр…
$3,47 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
На продаже вилла на большом зеленом участке земли, 12.000м2. Кальпе Просторные комнаты, клас…
$2,17 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Красивая вилла в Кальпе, 4 спальни - SSP119543 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 1…
$1,84 млн
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