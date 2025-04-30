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Таунхаусы с террасой в Кальпе, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем в Кальпе. Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем в Ка…
$452,977
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Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
This fabulous home is sold fully furnished and perfectly prepared to move into. With thr…
$822,116
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Агентство
MENINA GROUP
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Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Этот таунхаус был построен в 2008 году и находится в хорошем состоянии. Оборудован воздухово…
$379,567
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