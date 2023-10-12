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Таунхаусы с видом на море в Кальпе, Испания

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальп…
€165,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€435,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€675,000
Realting.com
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