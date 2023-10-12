Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Кальпе

Жильё с бассейном в Кальпе, Испания

квартиры
151
дома
135
24 объекта найдено
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
€579,000
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 278 м²
Жилой 21-этажный комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и красивыми видами на Средиз…
€637,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 316 м²
Красивый пентхаус из 3-х спален, 3-х ванных комнат и 1 туалета, просторной гостиной и отдел…
€689,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Познакомьтесь с этими прекрасными апартаментами с 2 спальнями, расположенными в непосредств…
€385,000
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Кальпе. Все необходимые услуги находятс…
€1,40 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Сад, Бассейн, Teрраса, Паркинг, гараж, F/C кондиционер, Электрические радиаторы, топка, бар…
€495,000
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 321 м²
Вилла с прекрасным видом на море и скалу Ифач, недалеко от города Кальпе.Комплекс, располо…
€1,15 млн
Дом 5 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Спальни: 5Ванные комнаты: 46, 5 х 13 м большой бассейн.Площадь участка: 3800 м2жилая площад…
€978,000
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Вилла имеет участок 1100м2Полезная поверхность дома 256м24 спальни и 3 ванные комнаты.кухня…
€440,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
€330,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 122 м²
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
€730,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
€690,000
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 427 м²
Эта роскошная вилла с видом на море в Маривилле готова к заселению! Включая мебель!Свежий…
€1,80 млн
Дом 2 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 2 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 600 м²
Эта великолепная собственность разделена на три просторных этажа. На первом этаже находится…
€3,20 млн
Дом 6 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 6 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Площадь 670 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Маривилле, Кальпе. Постоянное проживание на 4 …
€1,95 млн
Дом 5 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 650 м²
Эта великолепная, роскошная вилла на второй линии моря, в строительстве которой использова…
€3,70 млн
Дом 5 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Вилла расположена в невероятном месте (всего в 150 метрах от моря), откуда открывается потр…
€2,20 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Эта привлекательная современная вилла рядом с пляжем (400 м) в Кальпе предлагает прекрасны…
€1,70 млн
Квартира 2 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа Ла Фосса. Она состоит из 68,13 м², распределенн…
€329,000
Дом 5 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 168 м²
Красивая вилла с частным бассейном с 5 спальнями в Кальпе. Он расположен в тихом районе нед…
€427,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 86 м²
НОВЫЙ ПРОЕКТ В КАЛЬПЕЭффектное здание с современным и авангардным дизайном, разработанное д…
€421,600
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
ОписаниеШикарная вилла, построенная в 2014 году в обворожительном месте города Кальпе. Невер…
€2,78 млн
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продаётся уютный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом по…
€645,000
Realting.com
Перейти