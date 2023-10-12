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Realting.com
Испания
Жилая
Кальпе
Жильё с видом на море в Кальпе, Испания
квартиры
151
дома
135
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91 объект найдено
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Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
1
101 м²
Представляем квартиру с двумя спальнями с шикарными видами в городе Calpe. Calpe — это живоп…
€247,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
126 м²
Представляем апартаменты на первой линии моря в закрытом комплексе с бассейнами в Кальпе. Ка…
€332,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
57 м²
Представляем квартиру с одной спальней с шикарными видами в Calpe. Calpe — это живописный ра…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
58 м²
21
Представляем квартиру с шикарными видами в Кальпе.Квартира площадью 58 кв.м. состоит из одно…
€151,500
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
6
5
410 м²
3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
5
4
321 м²
2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
5
5
237 м²
2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
2
1
43 м²
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальпе…
€155,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
64 м²
2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальп…
€165,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
2
2
72 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€342,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
3
2
83 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
98 м²
1
Представляем просторную квартиру в урбанизации закрытого типа в городе Маскарат.Квартира сос…
€300,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
2
83 м²
13
Представляем апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Кальпе. Кальпе — это жи…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
72 м²
13
Представляем апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика …
€318,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
5
5
489 м²
2
Представляем современную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный райо…
€1,69 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
5
5
456 м²
3
Роскошная вилла с видом на море в городе Кальпе.Дом построен на разных уровнях, имеет площад…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
5
5
421 м²
3
Представляем роскошную виллу с видом на море в городе Кальпе.Дом построен на разных уровнях,…
€1,65 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
5
5
427 м²
3
Шикарная вилла с видом на море в городе Кальпе. Дом построен на разных уровнях, имеет площа…
€1,55 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
5
4
349 м²
3
Представляем шикарную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный район, …
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
5
6
1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
3
139 м²
3
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€435,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
3
188 м²
2
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€675,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
1
75 м²
6
Представляем квартиру в курортном городе Кальпе в 100 метрах от моря. Кальпе — это живописны…
€205,000
Рекомендовать
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
7
6
636 м²
3
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
€2,40 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
105 м²
3
Представляем апартаменты на первой линии с шикарными видами у моря в Кальпе.Квартира площадь…
€359,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
4
1
90 м²
1
Представляем уютный комфортабельный дом с камином и потрясающим видом на горы в популярном т…
€435,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
3
2
129 м²
1
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
€425,000
Рекомендовать
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
7
4
612 м²
2
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
€1,19 млн
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Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
6
3
500 м²
2
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
€850,000
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Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
5
4
321 м²
2
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
€1,15 млн
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