Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Кальпе

Жильё с видом на море в Кальпе, Испания

квартиры
151
дома
135
91 объект найдено
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Представляем квартиру с двумя спальнями с шикарными видами в городе Calpe. Calpe — это живоп…
€247,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Представляем апартаменты на первой линии моря в закрытом комплексе с бассейнами в Кальпе. Ка…
€332,000
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Представляем квартиру с одной спальней с шикарными видами в Calpe. Calpe — это живописный ра…
€165,000
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Количество этажей 21
Представляем квартиру с шикарными видами в Кальпе.Квартира площадью 58 кв.м. состоит из одно…
€151,500
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Квартира 1 спальня у моря в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Представляем бунгало в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальпе…
€155,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в курортном городе Кальпе в 2 км от моря. Кальп…
€165,000
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€342,000
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с Lift
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Апартаменты у моря в Кальпе, Коста Бланка Жилой расположен всего в 200 метрах от Средиземног…
€400,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Представляем просторную квартиру в урбанизации закрытого типа в городе Маскарат.Квартира сос…
€300,000
Квартира 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 13
Представляем апартаменты в новом закрытом комплексе от застройщика в Кальпе. Кальпе — это жи…
€350,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Количество этажей 13
Представляем апартаменты в современном стиле в уникальном закрытом комплексе от застройщика …
€318,000
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 489 м²
Количество этажей 2
Представляем современную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный райо…
€1,69 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 456 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с видом на море в городе Кальпе.Дом построен на разных уровнях, имеет площад…
€1,65 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 421 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу с видом на море в городе Кальпе.Дом построен на разных уровнях,…
€1,65 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Количество этажей 3
Шикарная вилла с видом на море в городе Кальпе. Дом построен на разных уровнях, имеет площа…
€1,55 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 349 м²
Количество этажей 3
Представляем шикарную виллу с видом на море в городе Кальпе. Кальпе — это живописный район, …
€1,55 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Таунхаус 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€435,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 188 м²
Количество этажей 2
Новый таунхаус в современном стиле в уникальном закрытом жилом комплексе от застройщика в го…
€675,000
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Представляем квартиру в курортном городе Кальпе в 100 метрах от моря. Кальпе — это живописны…
€205,000
Дом 6 спален у моря в Кальпе, Испания
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 636 м²
Количество этажей 3
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
€2,40 млн
Квартира 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
Представляем апартаменты на первой линии с шикарными видами у моря в Кальпе.Квартира площадь…
€359,000
Дом 3 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Представляем уютный комфортабельный дом с камином и потрясающим видом на горы в популярном т…
€435,000
Дом 2 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 2 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
€425,000
Дом 6 спален у моря в Кальпе, Испания
Дом 6 спален у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 612 м²
Количество этажей 2
Вилла класса люкс с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе -…
€1,19 млн
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представляем просторный комфортабельный дом с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальп…
€850,000
Дом 4 спальни у моря в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни у моря
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая вилла с современным дизайном с потрясающим видом на море и скалу Ифач в Кальпе …
€1,15 млн
Realting.com
Перейти