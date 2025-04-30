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Пентхаусы с террасой в Кальпе, Испания

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2 объекта найдено
Пентхаус 2 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 8
🥇 Светлый Пентхаус Габриэль Миро с панорамным видом, своя большая терраса и балкон! Прекрасн…
$367,329
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Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
КРАСИВЫЕ ПЕНТХАУСЫ С ВИДОМ НА МОРЕ В КАЛЬПЕ Красивые апартаменты на первой линии пляжа Ла Фо…
$717,474
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