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Пентхаусы у моря в Кальпе, Испания

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6 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 93 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями у моря в Кальпе Комплекс расположен в Кальпе – в престижном прибр…
$1,28 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 102 м²
Квартиры с 2 и 3 спальнями и просторными террасами в Кальпе, рядом с Лас-Салинас Квартиры ра…
$796,716
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Пентхаус 5 комнат в Кальпе, Испания
Пентхаус 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Этаж 16/16
Потрясающий пентхаус с частным бассейном, террасой на крыше, спортзалом, бассейном с подогре…
$1,93 млн
НДС
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 316 м²
Этаж 12/12
Квартиры на берегу моря в востребованном районе Кальпе, Коста-Бланка Расположенные в очарова…
$1,06 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Этаж 18/19
Квартиры рядом с пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Роскошные квартиры находятся в Каль…
$1,88 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Кальпе, Испания
Пентхаус 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Роскошные квартиры с 1, 2 и 3 спальнями и видом на море в Кальпе рядом с пляжем Ла-Фосса Ква…
$1,52 млн
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