Пентхаусы с гаражом в Кальпе, Испания

2 объекта найдено
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Мечта жить на берегу моря сбывается в этой эксклюзивной квартире на берегу моря в Кальпе. С …
$801,911
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
Пентхаус в Кальпе, Испания
Пентхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный многоквартирный дом, стратегически расположенный на прес…
$929,937
Агентство
NOTAR
Языки общения
English, Русский, Latviešu
