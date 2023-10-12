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Жильё с видом на горы в Кальпе, Испания

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2 объекта найдено
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 2/3
Роскошная Вилла с Современным Дизайном и Видом на Горы в Кальпе Предлагаемая на продажу вилл…
€1,000,000
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