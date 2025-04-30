Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Кальпе
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Терраса

Продажа домов с террасой в Кальпе, Испания

виллы
58
бунгало
9
таунхаусы
6
26 объектов найдено
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Luxury villa in Canuta Ifach, Calpe, Costa Blanca North This magnificent property, spanning …
$1,26 млн
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 370 м²
Представляем вам уникальное шале со своим большим участком площадью 1995 м2 . В одной из луч…
$965,184
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Эти двухэтажные современные виллы, расположенные на независимых участках в Кальпе, тщательно…
$890,461
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 448 м²
Villa project for sale in Calpe, Costa Blanca The house is built on one floor, which makes t…
$894,172
Оставить заявку
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем в Кальпе. Таунхаусы с 3 спальнями рядом с пляжем в Ка…
$452,977
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Престижный район города Кальпе. Вилла расположена всего в 900м к пляжу и видами на море.  По…
$1,94 млн
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
New build villa in Calpe, Costa Blanca The house has been planned on one floor, which makes …
$926,885
Оставить заявку
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 227 м²
This fabulous home is sold fully furnished and perfectly prepared to move into. With thr…
$822,116
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Живой проект на участке площадью 1000 м2 с современным дизайном и разбросанным по двум этажа…
$1,08 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Бунгало в Кальпе, Испания
Бунгало
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Квартиры с 1 спальней с туристической лицензией в Кальпе. Квартиры с 1 спальней и 1 ванной к…
$177,026
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 456 м²
Недавно построенная роскошная вилла с фантастическим видом в Кальпе. Эта впечатляющая вилла …
$2,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Всего в 1,5 км от пляжа Ла Фосса в Кальпе эти современные виллы прекрасно оборудованы. Эта в…
$1,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
MENINA GROUP представляет эту большую роскошную виллу всего в 1200 метрах от пляжа Ла Фустер…
$2,45 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Эта фантастическая новая вилла использует авангардный дизайн и высококачественные строительн…
$1,67 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Project of villa in Calpe, Costa Blanca This magnificent residence is spread over two floors…
$2,07 млн
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
$1,85 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Кальпе, Испания
Таунхаус
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Этот таунхаус был построен в 2008 году и находится в хорошем состоянии. Оборудован воздухово…
$379,567
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
На продаже вилла на большом зеленом участке земли, 12.000м2. Кальпе Просторные комнаты, клас…
$2,17 млн
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Эта красивая вилла с прекрасным панорамным видом на море и символический Пеньон-де-Ифач пост…
$704,910
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 294 м²
Современная вилла недалеко от пляжа в Кальпе. Очаровательная полностью отремонтированная вил…
$845,892
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
In one of the best urbanizations in Calpe (Empedrola II) this villa is located on a flat plo…
$970,262
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
На продаже вилла на участке 1000м2.  Площадь дома 380м2 Шикарные виды на море и горы. Класси…
$1,19 млн
Оставить заявку
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 453 м²
Luxury villa project in Calpe on a plot with fantastic views of the sea and the mountains. W…
$2,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Дом 5 комнат в Кальпе, Испания
Дом 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
🥇Потрясающий дом с 5 спальнями в самом центре Кальпе! С готовым бассейном!  600 метров от гл…
$1,02 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 530 м²
Шикарная вилла 530м2 с видами на море. Сдана в 2021 году. Высокое качество строительства, пр…
$2,15 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти