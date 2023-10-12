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Дома с бассейном в Кальпе, Испания

виллы
80
бунгало
4
таунхаусы
10
15 объектов найдено
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 095 м²
ОписаниеЛучшая Вилла в Кальпе с участком 0,8 га – 2.999.000 евро.Площадь земельного участка:…
€3,00 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 350 м²
Виллы расположены в тихой и спокойной урбанизации в Кальпе. Все необходимые услуги находятс…
€1,40 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Сад, Бассейн, Teрраса, Паркинг, гараж, F/C кондиционер, Электрические радиаторы, топка, бар…
€495,000
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 321 м²
Вилла с прекрасным видом на море и скалу Ифач, недалеко от города Кальпе.Комплекс, располо…
€1,15 млн
Дом 5 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 460 м²
Спальни: 5Ванные комнаты: 46, 5 х 13 м большой бассейн.Площадь участка: 3800 м2жилая площад…
€978,000
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 256 м²
Вилла имеет участок 1100м2Полезная поверхность дома 256м24 спальни и 3 ванные комнаты.кухня…
€440,000
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 427 м²
Эта роскошная вилла с видом на море в Маривилле готова к заселению! Включая мебель!Свежий…
€1,80 млн
Дом 2 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 2 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 600 м²
Эта великолепная собственность разделена на три просторных этажа. На первом этаже находится…
€3,20 млн
Дом 6 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 6 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Площадь 670 м²
Роскошная вилла с панорамным видом на море в Маривилле, Кальпе. Постоянное проживание на 4 …
€1,95 млн
Дом 5 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 650 м²
Эта великолепная, роскошная вилла на второй линии моря, в строительстве которой использова…
€3,70 млн
Дом 5 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 560 м²
Вилла расположена в невероятном месте (всего в 150 метрах от моря), откуда открывается потр…
€2,20 млн
Дом 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Эта привлекательная современная вилла рядом с пляжем (400 м) в Кальпе предлагает прекрасны…
€1,70 млн
Дом 5 спален с бассейном в Кальпе, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Площадь 168 м²
Красивая вилла с частным бассейном с 5 спальнями в Кальпе. Он расположен в тихом районе нед…
€427,000
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 670 м²
ОписаниеШикарная вилла, построенная в 2014 году в обворожительном месте города Кальпе. Невер…
€2,78 млн
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Дом 4 комнаты с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Продаётся уютный дом с потрясающим видом на море в Испании, Коста Бланка, Аликанте. Дом по…
€645,000
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