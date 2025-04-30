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Продажа домов с гаражом в Кальпе, Испания

виллы
58
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таунхаусы
6
8 объектов найдено
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Эти двухэтажные современные виллы, расположенные на независимых участках в Кальпе, тщательно…
$890,461
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MENINA GROUP
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 448 м²
Villa project for sale in Calpe, Costa Blanca The house is built on one floor, which makes t…
$894,172
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 453 м²
New build villa in Calpe, Costa Blanca The house has been planned on one floor, which makes …
$926,885
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Всего в 1,5 км от пляжа Ла Фосса в Кальпе эти современные виллы прекрасно оборудованы. Эта в…
$1,03 млн
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Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
$1,71 млн
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Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Эта фантастическая новая вилла использует авангардный дизайн и высококачественные строительн…
$1,67 млн
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Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Project of villa in Calpe, Costa Blanca This magnificent residence is spread over two floors…
$2,07 млн
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Вилла в Кальпе, Испания
Вилла
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 430 м²
Роскошная вилла с видом на Пеньон-дель-Ифах в Кальпе, Коста-Бланка Расположен в непосредстве…
$1,85 млн
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