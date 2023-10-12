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Коммерческая недвижимость с видом на море в Кальпе, Испания

2 объекта найдено
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением в Кальпе, Испания
Коммерческая с кондиционером, в центре города, с отоплением
Кальпе, Испания
Площадь 859 м²
Коммерческое помещение, функционирующее как магазин, расположено в Кальпе, Испания. Помещени…
€937,600
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кальпе, Испания
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кальпе, Испания
Площадь 393 м²
Превосходная дискотека расположена в Кальпе, Испания. Отличное инвестиционное предложение. Д…
€450,000
Realting.com
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