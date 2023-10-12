Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Кальпе
  5. Бунгало

Бунгало с бассейном в Кальпе, Испания

Бунгало В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира с террасой, с гаражом, с садом в Torremolinos, Испания
Квартира с террасой, с гаражом, с садом
Torremolinos, Испания
Площадь 88 м²
Nueva Promoción: Precios desde & euro; & amp; nbsp; 212 925 гаста & евро; & amp; nbsp; 437 1…
€199,447
Квартира 3 спальни в Марбелья, Испания
Квартира 3 спальни
Марбелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Отель Gazania 31 расположен на эксклюзивном 5-звездочном курорте Пуэнте Романо в самом сердц…
€6,54 млн
Дом 3 спальни с бассейном в Испания, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Испания, Испания
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Четыре эксклюзивные виллы, расположенные в лучшем жилом районе Сан-Педро-дель-Пинатар. В пя…
€438,519
Дуплекс 3 спальни в Торревьеха, Испания
Дуплекс 3 спальни
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 1
Продаётся дуплекс в Торревьехе в районе La veleta, располагается на 1 этаже. Общая площадь 7…
€157,339
Дом 4 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном в El Pinar de Campoverde, Испания
Дом 4 комнаты с кондиционером, с террасой, с бассейном
El Pinar de Campoverde, Испания
Комнаты 4
Предлагаем вашему вниманию виллы премиум класса на гольф-курорте в провинции Аликанте, побер…
€939,570
Дуплекс 3 спальни в Finestrat, Испания
Дуплекс 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Посмотрите, какие виды мы приготовили для вас в этом красивом пентхаусе в цвете Seascape Blu…
€468,022
Квартира 2 спальни в Union Hill-Novelty Hill, США
Квартира 2 спальни
Union Hill-Novelty Hill, США
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Новый жилой комплекс, состоящий из 124 апартаментов с 1, 2 и 3 спальнями и пентхаусов,…
€153,888
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Altea, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Altea, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 330 м²
Эта красивая вилла расположена в тихом жилом районе Санта-Клара, всего в нескольких километр…
€1,10 млн
Дом 3 спальни в Коста-Бланка, Испания
Дом 3 спальни
Коста-Бланка, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€249,590
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Жилой район, состоящий из независимых, смежных вилл и апартаментов типа бунгало, расположенн…
€543,960
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Benahavis, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Benahavis, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Апартаменты на Первом Этаже с 3 Спальнями и Пентхаусы с 2 Спальнями в Бенаависе Этот жилой к…
€387,645
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с энергетическим сертификатом в Бенитачель, Испания
Вилла 4 спальни с ванной, с личным бассейном, с энергетическим сертификатом
Бенитачель, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
€648,197
Realting.com
Перейти