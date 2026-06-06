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Бунгало с гаражом в Кальпе, Испания

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1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Кальпе, Испания
Бунгало 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Этаж 1
Представляем комплекс бунгало, расположенный в тихом жилом районе Кальпе, откуда открывается…
$235,328
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