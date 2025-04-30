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Квартиры с террасой в Кальпе, Испания

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60 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Красивая средиземноморская вилла в  районе Эмпедрола в Кальпе: настоящая жемчужина. Из этого…
$694,556
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
$816,114
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
1я линия Ambar Beach - это фантастический жилой комплекс с апартаментами на продажу в Кальпе…
$254,635
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Впечатляющая роскошная вилла на первой линии моря, всего в шаге от пляжа Пуэрто Бланко и в н…
$2,93 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 760 м²
🌟Квартира с 2 спальнями в центре города 🌟 Oплата недвижимости в pублях 🌟 С мебелью и б…
$294,460
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
These newly built flats in Calpe are located just 10 minutes walk from the Bol beach and ver…
$399,625
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MENINA GROUP
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 6
🥇 Панорамный вид на море!  Кальпе! 142 м² общей площади со всеми видами на море!, 110 м² пол…
$844,970
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартиры с 3 спальнями рядом с пляжем в Кальпе. Квартиры с 3 спальнями недалеко от пляжа и …
$428,967
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
современный роскошный жилой комплекс в одном из самых желанных районов Кальпе. Идеально расп…
$542,895
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
$462,702
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Этаж 3
🥇 Ваш  оазис на берегу океана на престижном пляже Ла Фосса❗️Эта эксклюзивная квартира площад…
$466,269
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Квартира 5 спален в Кальпе, Испания
Квартира 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Эта очаровательная средиземноморская вилла расположена всего в 450 метрах или в 10 минутах х…
$855,869
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Key ready penthouse in Calpe, Costa Blanca 4 bedroomsImpressive viewsSurface of 245 m2Duplex…
$544,136
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$507,283
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Ключевые готовые пентхаусы в Кальпе, Коста Бланка Жилой район расположен всего в 200 метрах …
$694,619
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
$190,233
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
🥇 Отличная квартира в комплексе Аметист  🏡Площадь 75 м² : 2 комнаты, 2 ванные комнаты. Те…
$408,270
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
$446,574
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 421 м²
НовОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в Кальпе 6 независимых вилл с потрясающим видом! Кондиционер, Лифт, Г…
$1,95 млн
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Новый проект в Кальпе с отличным видом на море, скалы и залив Кальпе. Виллы имеют новейший д…
$1,65 млн
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Квартира 6 спален в Кальпе, Испания
Квартира 6 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 352 м²
Эта очаровательная 3-этажная вилла в Ольтамаре с прекрасным панорамным видом на море и Пеньо…
$879,771
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
НОВЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ АПАРТАМЕНТЫ РЯДОМ С ПЛЯЖЕМ В КАЛЬПЕ Два новых здания расположены в 400 …
$596,568
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Эксклюзивный роскошный городской курорт, расположенный в привилегированном анклаве Кальпе, с…
$861,013
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Апартаменты с видом на море в Кальпе, Коста Бланка Великолепное 17-этажное здание с видом на…
$703,342
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Красивая, светлая и просторная вилла, чтобы насладиться всеми удобствами. Вид на величествен…
$504,802
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Эта красивая вилла расположена в престижном месте в Кальпе и имеет потрясающий панорамный ви…
$1,29 млн
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
$759,176
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Привилегированное расположение, в одном из самых красивых и уникальных природных уголков на …
$500,468
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Квартира 7 спален в Кальпе, Испания
Квартира 7 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Расположен в очень тихом районе, рядом со всеми услугами. Он состоит из двух этажей плюс отк…
$874,626
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
$296,248
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