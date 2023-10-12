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Квартиры с бассейном в Кальпе, Испания

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9 объектов найдено
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Великолепная квартира на первой береговой линии.Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа…
€579,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 278 м²
Жилой 21-этажный комплекс с апартаментами с 1, 2 и 3 спальнями и красивыми видами на Средиз…
€637,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 316 м²
Красивый пентхаус из 3-х спален, 3-х ванных комнат и 1 туалета, просторной гостиной и отдел…
€689,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Познакомьтесь с этими прекрасными апартаментами с 2 спальнями, расположенными в непосредств…
€385,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 74 м²
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
€330,000
Квартира 4 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Площадь 122 м²
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
€730,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Доступные варианты включают в себя апартаменты с 1 или 2 спальнями, триплекс (трехуровневы…
€690,000
Квартира 2 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Эксклюзивная квартира на первой линии пляжа Ла Фосса. Она состоит из 68,13 м², распределенн…
€329,000
Квартира 3 спальни с бассейном в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни с бассейном
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Площадь 86 м²
НОВЫЙ ПРОЕКТ В КАЛЬПЕЭффектное здание с современным и авангардным дизайном, разработанное д…
€421,600
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