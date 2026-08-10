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Квартиры и апартаменты с бассейном в Кальпе, Испания

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12 объектов найдено
Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Откройте для себя воплощение прибрежной жизни с этой исключительной недвижимостью, расположе…
$653,791
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Квартира 5 комнат в Кальпе, Испания
Квартира 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/16
Роскошная квартира с просторной террасой с видом на море, расположенная в городском курорте,…
$878,427
НДС
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Откройте для себя квартиры с двумя или тремя спальнями, расположенные в Кальпе, Аликанте, пр…
$449,048
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 107 м²
Casamayor представляет: Кальпе, роскошь и эксклюзивность против Средиземноморья В Casamayor…
$973,116
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 7
Замечательная квартира рядом с пляжем с террасой, великолепным видом на море и множеством пе…
$514,360
НДС
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Квартира 5 комнат в Кальпе, Испания
Квартира 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Этаж 4/16
Премиальная квартира с потрясающим видом на море, расположенная в элитном курорте с оздорови…
$695,249
НДС
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
$449,048
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Откройте для себя лучшее из Кустенлебена с этой уютной недвижимостью, расположенной в жилом …
$653,791
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Пентхаус 5 комнат в Кальпе, Испания
Пентхаус 5 комнат
Кальпе, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
Этаж 16/16
Потрясающий пентхаус с частным бассейном, террасой на крыше, спортзалом, бассейном с подогре…
$1,93 млн
НДС
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/13
Современная квартира на среднем этаже у пляжа с общим бассейном, большой террасой и потрясаю…
$573,173
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1
Потрясающая квартира на среднем этаже с видом на пляж, общим бассейном, большой террасой и в…
$493,384
НДС
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 6
Фантастическая квартира с террасой с видом на море, спа-зоной, кортом для гребли, современны…
$801,299
НДС
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