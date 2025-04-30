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Квартиры с видом на горы в Кальпе, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
🥇 Calle Asturia Manzanere-Tosal, шикарные Апартаменты с 2 спальнями всего в 500 метрах от пл…
$312,741
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Квартира 4 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями в Аликанте, Коста-Бланка Квартиры расположены в Кальпе – живописн…
$425,737
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