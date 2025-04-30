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Квартиры с садом в Кальпе, Испания

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18 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Красивая средиземноморская вилла в  районе Эмпедрола в Кальпе: настоящая жемчужина. Из этого…
$694,556
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Впечатляющая роскошная вилла на первой линии моря, всего в шаге от пляжа Пуэрто Бланко и в н…
$2,93 млн
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Квартира 5 спален в Кальпе, Испания
Квартира 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Эта очаровательная средиземноморская вилла расположена всего в 450 метрах или в 10 минутах х…
$855,869
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$507,283
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Квартира 6 спален в Кальпе, Испания
Квартира 6 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 352 м²
Эта очаровательная 3-этажная вилла в Ольтамаре с прекрасным панорамным видом на море и Пеньо…
$879,771
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Эксклюзивный роскошный городской курорт, расположенный в привилегированном анклаве Кальпе, с…
$861,013
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 198 м²
Красивая, светлая и просторная вилла, чтобы насладиться всеми удобствами. Вид на величествен…
$504,802
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Эта красивая вилла расположена в престижном месте в Кальпе и имеет потрясающий панорамный ви…
$1,29 млн
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Квартира 7 спален в Кальпе, Испания
Квартира 7 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Расположен в очень тихом районе, рядом со всеми услугами. Он состоит из двух этажей плюс отк…
$874,626
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$547,413
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный многоквартирный дом, стратегически расположенный на прес…
$822,148
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Вскоре новое строительство роскошного проекта, расположенного в Бениссе. С открытым видом…
$2,77 млн
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Квартира 8 спален в Кальпе, Испания
Квартира 8 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 476 м²
Хорошая вилла, состоящая из 4 просторных квартир с большим потенциалом для сдачи в аренду, р…
$808,772
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Эксклюзивный роскошный городской курорт, расположенный в привилегированном анклаве Кальпе, с…
$596,858
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Мечта жить на берегу моря сбывается в этой эксклюзивной квартире на берегу моря в Кальпе. С …
$708,962
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый жилой комплекс с квартирами и пентхаусами с 2 и 3 спальнями всего в 200 метрах от пляж…
$790,101
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 107 м²
Casamayor представляет: Кальпе, роскошь и эксклюзивность с видом на Средиземное море В C…
$869,164
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Впечатляющая супер роскошная вилла, расположенная в одной из самых востребованных урбанизаци…
$1,94 млн
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