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Квартиры с гаражом в Кальпе, Испания

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20 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Впечатляющая роскошная вилла на первой линии моря, всего в шаге от пляжа Пуэрто Бланко и в н…
$2,93 млн
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Квартира 3 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 3 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 6
🥇 Панорамный вид на море!  Кальпе! 142 м² общей площади со всеми видами на море!, 110 м² пол…
$844,970
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$507,283
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1
🥇 Отличная квартира в комплексе Аметист  🏡Площадь 75 м² : 2 комнаты, 2 ванные комнаты. Те…
$408,270
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 421 м²
НовОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в Кальпе 6 независимых вилл с потрясающим видом! Кондиционер, Лифт, Г…
$1,95 млн
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 427 м²
Новый проект в Кальпе с отличным видом на море, скалы и залив Кальпе. Виллы имеют новейший д…
$1,65 млн
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Эта красивая вилла расположена в престижном месте в Кальпе и имеет потрясающий панорамный ви…
$1,29 млн
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Квартира 7 спален в Кальпе, Испания
Квартира 7 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 390 м²
Расположен в очень тихом районе, рядом со всеми услугами. Он состоит из двух этажей плюс отк…
$874,626
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Новый проект, строительство которого начнется в октябре 2024 года, а завершение запланирован…
$547,413
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 278 м²
Откройте для себя этот эксклюзивный многоквартирный дом, стратегически расположенный на прес…
$822,148
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Вскоре новое строительство роскошного проекта, расположенного в Бениссе. С открытым видом…
$2,77 млн
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$741,508
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Квартира 1 спальня в Кальпе, Испания
Квартира 1 спальня
Кальпе, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$354,397
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Квартира 5 спален в Кальпе, Испания
Квартира 5 спален
Кальпе, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 376 м²
Эта потрясающая отдельная вилла, расположенная в тихом районе Кальпе, предлагает идеальное с…
$747,033
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
🥇 Шикарная видовая квартира с дизайнерским ремонтом и с панорамным видом на Marina 🛳️🛥️⛴️ …
$465,132
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Квартира 2 комнаты в Кальпе, Испания
Квартира 2 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2
🥇 Calle Asturia Manzanere-Tosal, шикарные Апартаменты с 2 спальнями всего в 500 метрах от пл…
$312,741
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Квартира 3 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 3 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 303 м²
Мечта жить на берегу моря сбывается в этой эксклюзивной квартире на берегу моря в Кальпе. С …
$708,962
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Квартира 2 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 2 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Apartments with sea views in Calpe, Costa Blanca, Alicante Two 18-storey towers with homes d…
$476,528
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Квартира в Кальпе, Испания
Квартира
Кальпе, Испания
Площадь 107 м²
Casamayor представляет: Кальпе, роскошь и эксклюзивность с видом на Средиземное море В C…
$869,164
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Inmobiliaria Casamayor
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Квартира 4 спальни в Кальпе, Испания
Квартира 4 спальни
Кальпе, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Впечатляющая супер роскошная вилла, расположенная в одной из самых востребованных урбанизаци…
$1,94 млн
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