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Виллы с садом в Calonge, Испания

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3 объекта найдено
Вилла в Calonge, Испания
Вилла
Calonge, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 840 м²
Дом на двух этажах, с участком 840 м2 и 380 м2 построенной. Он расположен в урбанизации Mas …
$619,816
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Вилла в Calonge, Испания
Вилла
Calonge, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 007 м²
Современная вилла для одной семьи, расположенная в комфортабельной урбанизации под названием…
$723,819
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Вилла в Calonge, Испания
Вилла
Calonge, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 563 м²
Впечатляющая вилла с видом на море, расположенный в 4 км (10 минут на машине) от великолепны…
Цена по запросу
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