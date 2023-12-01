Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Земельные участки
  4. Calonge

Земельные участки в Calonge, Испания

2 объекта найдено
Земельные участки в Calonge, Испания
Земельные участки
Calonge, Испания
Площадь 1 130 м²
Продается полностью огороженный участок с видом на море. Кроме того, здесь очень небольшой у…
€175,000
Оставить заявку
Земельные участки в Calonge, Испания
Земельные участки
Calonge, Испания
Площадь 1 272 м²
Land located in the town of Calonge with a total area of 1272m2 with beautiful views of the …
€180,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти