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Продажа домов с садом в Calonge, Испания

1 объект найдено
Дом 3 спальни в Calonge, Испания
Дом 3 спальни
Calonge, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 635 м²
Вилла расположена в Калонже, провинция Жирона, всего в 5 минутах езды на машине от пляжей Са…
$525,267
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