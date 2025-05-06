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Продажа домов с террасой в Calasparra, Испания

виллы
24
8 объектов найдено
Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$454,776
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$408,920
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$463,443
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$321,684
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Villas for sale in Calasparra, Region of Murcia Located in a residential complex that has 21…
$336,950
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Уникальное место в одном из самых желанных районов северо-западной части Мурсии, в привилег…
$421,089
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Detached villas in Calasparra, Murcia A luxury complex of 8 homes, with a large private pool…
$381,659
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Вилла в Calasparra, Испания
Вилла
Calasparra, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Виллы с 3 спальнями в сельской местности в Мурсии. Современные виллы с 2 и 3 спальнями и час…
$332,580
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