Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Calafell
  5. Дома

Дома в Calafell, Испания

1 объект найдено
Дом с видом на море в Calafell, Испания
Дом с видом на море
Calafell, Испания
Площадь 350 м²
Испания Коста Дорада г.Сегур де Калафель Дом в 800м от пляжа, вид на мор…
€336,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти