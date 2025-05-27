Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Бланес
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Бланесе, Испания

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Бланес, Испания
Вилла
Бланес, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 850 м²
Великолепная современная вилла площадью 850 м2 в урбанизации Кала Сан-Франциско, расположенн…
$4,73 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти