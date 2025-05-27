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Квартиры с видом на горы в Бланесе, Испания

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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 комнат в Бланес, Испания
Многоуровневые квартиры 5 комнат
Бланес, Испания
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Этаж 2
БОЛЬШОЙ НЕДАВНО ПОСТРОЕННЫЙ ДУПЛЕКС С 5 СПАЛЬНЯМИ, БАССЕЙНОМ И БОЛЬШОЙ ТЕРРАСОЙ В БЛАНЕСЕ  …
$453,261
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