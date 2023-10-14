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Дома с бассейном в Бениса, Испания

виллы
40
3 объекта найдено
Дом 4 спальни с бассейном в Бениса, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Бениса, Испания
Количество спален 4
Площадь 236 м²
Вилла на побережье Бениссы Очаровательная вилла с видом на море и рядом со всеми услугами.В…
€349,000
Дом 4 спальни с бассейном в Бениса, Испания
Дом 4 спальни с бассейном
Бениса, Испания
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Красивый двухэтажный дом в пяти минутах ходьбы от пляжа.Вилла распространяется в застекленн…
€310,000
Дом 3 спальни с бассейном в Бениса, Испания
Дом 3 спальни с бассейном
Бениса, Испания
Количество спален 3
Площадь 352 м²
Современная новая вилла в стадии строительства на продажу в Морайре. Эта вилла расположена …
€675,000
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