Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Коммерческая
  4. Benijofar
  5. Гостиницы, отели

Отели в Benijofar, Испания

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка в Картахена, Испания
Магазин с балконом, с кондиционером, с парковка
Картахена, Испания
Площадь 76 м²
Коммерческая Недвижимость на Эксклюзивном Курорте в Картахене, Коста-Калида Современная комм…
€272,897
Отель в Барселона, Испания
Отель
Барселона, Испания
Площадь 270 м²
Хостел в районе Ля Салют - Грасия города Барселона. Общая площадь 270 м.кв. Последняя…
€708,344
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 114 м²
Ккоммерческое помещение в центре Барселоны, в Готическом квартале. Фасад 6 метров. 2…
€588,996
Коммерческая с подвалом в Барселона, Испания
Коммерческая с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 180 м²
Коммерческое помещение на первом этаже в районе Эшампле города Барселона. Помещение р…
€392,664
Коммерческая с парковкой, рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive в Торревьеха, Испания
Коммерческая с парковкой, рядом с магазинами, с Airport less than 1 hour drive
Торревьеха, Испания
Площадь 11 м²
Продается гараж в центре Торревьехи . Общественная парковка в подвале. Он имеет общую застро…
€6,018
Ресторан, кафе с террасой в Барселона, Испания
Ресторан, кафе с террасой
Барселона, Испания
Площадь 140 м²
Коммерческое помещение в районе города Барселона - Сант Марти. В настоящий момен…
€387,989
Коммерческая с Airport less than 1 hour drive, с Parking private carport, с Parking underground в Торревьеха, Испания
Коммерческая с Airport less than 1 hour drive, с Parking private carport, с Parking underground
Торревьеха, Испания
Площадь 17 м²
Продается очень большой гараж всего в 50 метрах от пляжа и в самом центре Ла Мата. Идеально …
€13,541
Офис с подвалом в Барселона, Испания
Офис с подвалом
Барселона, Испания
Площадь 1 740 м²
Коммерческое помещение в районе Оспиталет де Йобрегат города Барселона. Расположе…
€841,423
Отель с лифтом в Orihuela, Испания
Отель с лифтом
Orihuela, Испания
Испания Коста Брава Апарт-отель в 200м от пляжа Уютный апар…
€1,30 млн
Коммерческая в Барселона, Испания
Коммерческая
Барселона, Испания
Площадь 100 м²
Коммерческое помещение в районе Сантс города Барселона. Общая площадь 100 м.кв. Сомсс…
€453,433
Коммерческая 5 спален в Helechosa de los Montes, Испания
Коммерческая 5 спален
Helechosa de los Montes, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 012 м²
La Cerquilla — это эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в районе Новой Андалусии, к се…
€4,79 млн
Коммерческая с Fianza в Аликанте, Испания
Коммерческая с Fianza
Аликанте, Испания
Площадь 10 м²
Небольшое автомобильное гаражное пространство, расположенное в седьмом подвале здания в цент…
€33,929
Realting.com
Перейти