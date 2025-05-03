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Продажа домов с бассейном в Бенидорме, Испания

виллы
25
таунхаусы
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дуплексы
4
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Бенидорм, Испания
Вилла 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантные виллы с видом на море и роскошными удобствами в Финестрате, Аликанте, Коста Бланк…
$911,694
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