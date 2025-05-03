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Продажа домов с садом в Бенидорме, Испания

виллы
25
таунхаусы
3
дуплексы
4
5 объектов найдено
Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этот роскошный проект в современном стиле расположен в одном из самых эксклюзивных уголков Б…
$1,36 млн
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Замечательная усадьба в деревенском стиле, расположенная в нижней части города Ринкон де Лой…
$1,63 млн
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Вилла 5 комнат в Бенидорм, Испания
Вилла 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантные виллы с видом на море и роскошными удобствами в Финестрате, Аликанте, Коста Бланк…
$911,694
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Дом расположен у предгорья в коттеджном поселке. Чудесный панорамный вид на море и горы на 3…
$298,231
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Таунхаус в Бенидорм, Испания
Таунхаус
Бенидорм, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Жилой комплекс состоит из 39 смежных 2/ 3/ 4 комнатных домов.  Новый продукт в котором сочет…
$214,726
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