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Продажа домов с гаражом в Бенидорме, Испания

виллы
25
таунхаусы
3
дуплексы
4
8 объектов найдено
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошная вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте. Он имеет спальни 3 и ванные комнаты 2, 100м2…
$449,267
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Роскошная вилла в Полоп де ла Марина, Аликанте. Он имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты, 100м2…
$510,332
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Откройте для себя эту архитектурную жемчужину, красивую виллу в средиземноморском стиле с то…
$2,28 млн
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Агентство
MENINA GROUP
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English, Español, Français
Вилла 5 комнат в Бенидорм, Испания
Вилла 5 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Элегантные виллы с видом на море и роскошными удобствами в Финестрате, Аликанте, Коста Бланк…
$911,694
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 4
Площадь 535 м²
Эта современная вилла соответствует самым высоким стандартам качества во всех аспектах. И вн…
$3,06 млн
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Агентство
MENINA GROUP
Языки общения
English, Español, Français
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 930 м²
Beautifull property with spectacular views overlooking the sea and the mountains s…
$1,78 млн
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Агентство
ART Real Estate Costa Blanca SL
Языки общения
English, Deutsch, Español, Français, Svenska
Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 690 м²
Magnificent villa with sea views in Benidorm, Costa Blanca The house is located in a privile…
$3,22 млн
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