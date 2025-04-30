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Дуплексы у моря в Бенидорме, Испания

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1 объект найдено
Дуплекс 6 комнат в Бенидорм, Испания
Дуплекс 6 комнат
Бенидорм, Испания
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 2/3
Роскошные квартиры рядом с пляжем в Бенидорме, Аликанте, Коста-Бланка Эти изысканные квартир…
$1,81 млн
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