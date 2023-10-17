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Виллы в Bay of Cadiz, Испания

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1 объект найдено
Вилла 1 спальня в Puerto Real, Испания
Вилла 1 спальня
Puerto Real, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€227,000

Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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