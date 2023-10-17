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Квартиры-студии в Bay of Cadiz, Испания

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2 объекта найдено
Студия 1 ванная с балконом, с лифтом, с террасой в Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная с балконом, с лифтом, с террасой
Puerto Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€120,000
Студия 1 ванная с мебелью, с водоснабжением, с бронированной дверью в Puerto Real, Испания
Студия 1 ванная с мебелью, с водоснабжением, с бронированной дверью
Puerto Real, Испания
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€90,000

Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

с бассейном
у моря
недорогая
элитная
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