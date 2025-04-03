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Квартиры с террасой в Bay of Cadiz, Испания

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
A completely renovated house, very bright and cozy. 2 ° floor without an elevator. It is loc…
$155,119
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Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов