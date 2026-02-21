Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Bay of Cádiz
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры и апартаменты с бассейном в Bay of Cadiz, Испания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Испания
Квартира 2 комнаты
Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Cielos - это исключительная коллекция из 15 дизайнерских квартир, сочетающая традиционный ан…
$422,341
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти