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Квартиры и апартаменты в Bay of Cadiz, Испания

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Кадис, Испания
Квартира 2 спальни
Кадис, Испания
Количество спален 2
Потрясающая угловая квартира на последнем этаже, расположенная в популярной урбанизации Лас …
$211,612
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Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Fully reformed, completely furnished, even appliances and with the community paid all year. …
$162,713
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Квартира 2 спальни в Кадис, Испания
Квартира 2 спальни
Кадис, Испания
Количество спален 2
Потрясающая угловая квартира на последнем этаже, расположенная в популярной урбанизации Лас …
$208,563
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Квартира 3 спальни в Puerto Real, Испания
Квартира 3 спальни
Puerto Real, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
A completely renovated house, very bright and cozy. 2 ° floor without an elevator. It is loc…
$155,119
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Параметры недвижимости в Bay of Cadiz, Испания

с террасой
Недорогая
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